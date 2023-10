Obyvatelia Vysokých Tatier objavili zranenú samicu vzácneho hlucháňa

Vysoké Tatry 5. októbra (TASR) - Ochranárom sa podarilo zachrániť zranenú sliepku chráneného hlucháňa hôrneho. V stredu (4. 10.) popoludní ju objavili obyvatelia sídliska Pod lesom v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Správa Tatranského národného parku (TANAP) informovala, že ju umiestnili do rehabilitačnej stanice v Liptovskom Mikuláši.



"Po ohlásení na miesto hneď smerovali pracovníci Správy TANAP-u. Nálezcovia sa zatiaľ postarali o to, aby hluchánicu prikrčenú pri stene jednej zo stavieb nevyrušovali žiadni zvedavci," uvádzajú ochranári.



Po odchyte ju previezli na veterinárne vyšetrenie do Popradu. Nemala žiadne zlomeniny, avšak pri obhliadke veterinárka potvrdila krvácajúce poranenie v spodnej časti tela. Ranu ošetrila a naordinovala jej liečbu antibiotikami. Zo zranení sa bude zotavovať v rehabilitačnej stanici. "Ako sa už stalo zvykom, meno dostala po meninovom oslávencovi v daný deň, bude sa teda volať Stela," dodáva Správa TANAP-u. Ochranári zároveň vyzdvihli zodpovedný prístup obyvateľov Dolného Smokovca, ktorí ju objavili.