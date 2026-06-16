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TATRY SČÍTAJÚ SVOJ POKLAD: Ku kamzíkom vyrážajú odborníci

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Na snímke kamzík vrchovský tatranský vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vitality populácie.

Autor TASR
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Vysoké Tatry 16. júna (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrchovského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci Správy Tatranského národného parku (TANAP), strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Správa TANAP-u o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie.

„Počas monitoringu sa nesleduje iba počet jedincov. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vitality populácie. Práve jarné sčítanie prináša cenné informácie o tom, ako sa darí novej generácii tatranských kamzíkov a aké straty spôsobila zima,“ vysvetľujú ochranári.

Do akcie sa každoročne zapájajú zamestnanci Správy TANAP-u, členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a dobrovoľníci. Na poľskej strane Tatier sa zároveň uskutoční sčítanie v spolupráci s Tatrzanskym Parkom Narodowym. Vďaka spoločným údajom môžu odborníci sledovať vývoj populácie naprieč celým tatranským pohorím, bez hraníc, ktoré príroda nepozná.

„Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring patrí medzi najdôležitejšie nástroje ochrany tohto jedinečného endemického druhu. Pomáha zabezpečiť, aby kamzík zostal neodmysliteľnou súčasťou tatranskej krajiny aj pre budúce generácie,“ dodáva Správa TANAP-u.
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