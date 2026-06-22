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SLOVENSKO SA ZAPOTÍ: Horúčavy pokračujú, vydali výstrahu pred teplom
Vo viacerých lokalitách má platiť od 12.00 do 18.00 h výstraha prvého stupňa.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Vysoké teploty potrápia západné Slovensko aj v utorok (23. 6.). Vo viacerých lokalitách má platiť od 12.00 do 18.00 h výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Meteorológovia výstrahu vydali pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Trnavského a Nitrianskeho kraja aj pre okresy Veľký Krtíš a Krupina. Teplota na daných územiach môže dosiahnuť nad 33 stupňov Celzia.
V pondelok do večera treba ešte počítať na niektorých územiach s búrkami. Do 20.00 h naďalej platia výstrahy v celom Žilinskom kraji a vo viacerých okresoch v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji a v okresoch Rožňava, Kežmarok a Poprad. V okresoch Tvrdošín a Námestovo zase do večera trvá výstraha pred povodňou.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varoval.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Meteorológovia výstrahu vydali pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Trnavského a Nitrianskeho kraja aj pre okresy Veľký Krtíš a Krupina. Teplota na daných územiach môže dosiahnuť nad 33 stupňov Celzia.
V pondelok do večera treba ešte počítať na niektorých územiach s búrkami. Do 20.00 h naďalej platia výstrahy v celom Žilinskom kraji a vo viacerých okresoch v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji a v okresoch Rožňava, Kežmarok a Poprad. V okresoch Tvrdošín a Námestovo zase do večera trvá výstraha pred povodňou.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varoval.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.