Výstraha pred dažďom ostáva na krajnom východe

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Ojedinele sa v daných okresoch očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov.

Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Výstraha pred dažďom pretrváva v piatok ráno už len na krajnom východe. V okresoch Snina, Sobrance a Humenné platí do 15.00 h výstraha prvého stupňa. V aktualizovanej informácii po 8.00 h to na svojom webe oznamuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Ojedinele sa v daných okresoch očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov," spresnili meteorológovia.
