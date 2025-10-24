< sekcia Import
Výstraha pred dažďom ostáva na krajnom východe
Ojedinele sa v daných okresoch očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Výstraha pred dažďom pretrváva v piatok ráno už len na krajnom východe. V okresoch Snina, Sobrance a Humenné platí do 15.00 h výstraha prvého stupňa. V aktualizovanej informácii po 8.00 h to na svojom webe oznamuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
"Ojedinele sa v daných okresoch očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov," spresnili meteorológovia.
