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VÝSTRAHA PRED VETROM: Platí na týchto miestach
SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - V niektorých okresoch na Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydaná je až do soboty (4. 7.) rána. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Vietor na horách hrozí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
Vietor na horách hrozí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.