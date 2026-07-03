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VÝSTRAHA PRED VETROM: Platí na týchto miestach

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Na snímke veterný rukáv - ukazovateľ smeru vetra. Foto: TASR - Michal Svítok

SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - V niektorých okresoch na Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydaná je až do soboty (4. 7.) rána. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Vietor na horách hrozí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
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