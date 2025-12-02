Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí pre celé Slovensko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na celom Slovensku sa môže od utorka do stredy (3. 12.) doobedia vyskytnúť hmla.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Na celom Slovensku sa môže od utorka do stredy (3. 12.) doobedia vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy. Upozornil na to na svojom webe.

Meteorológovia zároveň varujú pred poľadovicou, ktorá sa môže takisto vyskytnúť od utorka do stredy doobedia vo viacerých častiach Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Rovnako aj pre okresy Bratislava, Pezinok, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Trnava, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
