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VÝSTRAHY PRE CELÉ SLOVENSKO: Udrú horúčavy aj nebezpečné búrky
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - V piatok popoludní môže teplota v južných okresoch Slovenska dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Zároveň je pre celé územie krajiny vyhlásená výstraha pred búrkami. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí od 13.00 h do 18.00 h pre okresy Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta Michalovce, Sobrance a Trebišov.
Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí takisto od 13.00 h do 18.00 h pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského kraja a pre okresy Košice, Košice okolie, Rožňava, Humenné, Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Teplota sa tu môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia.
Na celom Slovensku treba v piatok rátať s možnosťou búrok. Spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. V Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji je výstraha prvého stupňa pred búrkami vyhlásená od 14.00 h, na zvyšku Slovenska od 18.00 h. S búrkami treba rátať do polnoci, na východe až do soboty (18. 7.) rána.
Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí takisto od 13.00 h do 18.00 h pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského kraja a pre okresy Košice, Košice okolie, Rožňava, Humenné, Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Teplota sa tu môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia.
Na celom Slovensku treba v piatok rátať s možnosťou búrok. Spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. V Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji je výstraha prvého stupňa pred búrkami vyhlásená od 14.00 h, na zvyšku Slovenska od 18.00 h. S búrkami treba rátať do polnoci, na východe až do soboty (18. 7.) rána.