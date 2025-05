Výstrahy pred búrkami by mali platiť v niektorých okresoch aj v nedeľu

Bratislava 3. mája (TASR) - Výstrahy pred búrkami by mali platiť v niektorých okresoch Slovenska aj v nedeľu (4. 5.), najmä popoludní. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Ústav vyhlásil výstrahy prvého stupňa pre celý Košický a Prešovský kraj, ako aj pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom a napršať by v priebehu polhodiny mohlo 20 až 30 milimetrov zrážok. Počítať treba aj s vetrom s rýchlosťou v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.



„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia. Varujú tiež pred vzostupom vodných hladín.



Výstrahy v daných častiach krajiny predbežne platia od 11.00 h do 20.00 h.