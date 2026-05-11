Výstrahy pred dažďom platia na strednom Slovensku do utorka
Najmä v Nitrianskom kraji treba zároveň v pondelok počítať aj s búrkami. Do 19.30 h platia výstrahy prvého stupňa.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Meteorologické výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia na na strednom Slovensku do utorkového (12. 5.) popoludnia. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe. Okrem toho treba v pondelok večer počítať s búrkami najmä v Nitrianskom kraji.
Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad.
Na danom území meteorológovia očakávajú dážď s intenzitou 35 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
