Sobota 16. máj 2026
Výstrahy pred dažďom platia najmä na strednom Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Meteorológovia očakávajú ojedinele úhrn zrážok 50 až 60 milimetrov.

Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia v sobotu najmä na strednom Slovensku. Trvať majú až do nedeľného (17. 5.) večera. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V platnosti je aj výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa v okrese Gelnica.

Výstrahy pred dažďom platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji a aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Meteorológovia očakávajú ojedinele úhrn zrážok 50 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
