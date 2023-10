Výstrahy pred dažďom platia stále na veľkej časti územia Slovenska

Bratislava 27. októbra (TASR) - Výstrahy pred dažďom platia aj naďalej na veľkej časti územia Slovenska. Druhý stupeň výstrahy je vydaný pre väčšinu Banskobystrického kraja a ďalšie okresy. Výstrahy predbežne platia v piatok do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Druhý stupeň výstrahy pred dažďom okrem väčšiny Banskobystrického kraja aj v okresoch Košice-okolie, Rožňava, Sobrance, Levice, Humenné a Snina. Ojedinele sa tam očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok od 45 do 55 milimetrov.



Najnižší stupeň výstrahy pred dažďom je vydaný na väčšine Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, tiež vo zvyšných okresoch Košického a Banskobystrického kraja. Rovnako aj v okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Medzilaborce a Turčianske Teplice. Tu môže byť podľa SHMÚ lokálny výskyt dažďa s úhrnom zrážok od 30 do 45 milimetrov.



Prevažne v južnej polovici Slovenska platí aj prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. Tok rieky Podlužianka na stanici Hronské Kľačany v banskobystrickom regióne dosiahol hranicu druhého stupňa povodňovej aktivity. Na niektorých ďalších tokoch boli zaznamenané hodnoty indikujúce prvý stupeň povodňovej aktivity.



V Bratislavskom, Nitrianskom a na väčšine Trnavského kraja platí v piatok do 18.00 h aj najnižší stupeň výstrahy pred vetrom. V Košiciach, okresoch Košice-okolie a Trebišov by mala platiť výstraha pred vetrom o hodinu dlhšie.