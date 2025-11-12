Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025
Výstrahy pred hmlou na celom Slovensku platia aj vo štvrtok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výstrahy platia predbežne do štvrtka 11.00 h.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska treba s hmlou počítať aj vo štvrtok (13. 11.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy. Informuje o tom na webe.

Výstrahy platia predbežne do štvrtka 11.00 h. Zároveň sú vydané aj od 17.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
