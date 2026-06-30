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VÝSTRAHY pred horúčavami platia do večera, môžu prísť aj búrky
Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí vo väčšine okresov Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec a Krupina.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 30. júna (TASR) - Výstrahy pred horúčavami platia v utorok až do večera do 20.00 h. Tretí stupeň výstrahy platí najmä v južných okresoch Slovenska, kde môže teplota dosiahnuť 38 stupňov Celzia. Na celom území SR zároveň od 12.00 h platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí vo väčšine okresov Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec a Krupina. Druhý stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom a Trenčianskom kraji, zvyšku Banskobystrického kraja i v niektorých okresoch Prešovského, Trnavského, Košického a Nitrianskeho kraja a pre okres Turčianske Teplice. Tam sa môžu teploty vyšplhať na 35 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha platí prevažne v okresoch Žilinského kraja a v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad, Sabinov a Spišská Nová Ves. V týchto lokalitách môže teplomer ukazovať 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Môžu byť i búrky, vydali preto výstrahy
V južných okresoch východného Slovenska sa v utorok popoludní zvýšila výstraha pred búrkami na druhý stupeň. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na zvyšku územia platí výstraha prvého stupňa pred búrkami až do štvrtka (2. 7.) rána.
Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí predbežne do 18.00 h pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou. Silné búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu, ako aj s krúpami.
Na východe vydali tiež hydrologické výstrahy pred povodňami. Predbežne do 17.00 h platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou v okresoch Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné a Vranov nad Topľou.
Počas utorka zároveň platia až do večera do 20.00 h takmer na celom Slovensku výstrahy prvého až tretieho stupňa pred vysokými teplotami.
Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí vo väčšine okresov Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec a Krupina. Druhý stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom a Trenčianskom kraji, zvyšku Banskobystrického kraja i v niektorých okresoch Prešovského, Trnavského, Košického a Nitrianskeho kraja a pre okres Turčianske Teplice. Tam sa môžu teploty vyšplhať na 35 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha platí prevažne v okresoch Žilinského kraja a v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad, Sabinov a Spišská Nová Ves. V týchto lokalitách môže teplomer ukazovať 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Môžu byť i búrky, vydali preto výstrahy
V južných okresoch východného Slovenska sa v utorok popoludní zvýšila výstraha pred búrkami na druhý stupeň. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na zvyšku územia platí výstraha prvého stupňa pred búrkami až do štvrtka (2. 7.) rána.
Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí predbežne do 18.00 h pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou. Silné búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu, ako aj s krúpami.
Na východe vydali tiež hydrologické výstrahy pred povodňami. Predbežne do 17.00 h platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou v okresoch Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné a Vranov nad Topľou.
Počas utorka zároveň platia až do večera do 20.00 h takmer na celom Slovensku výstrahy prvého až tretieho stupňa pred vysokými teplotami.