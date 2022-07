Výstrahy pred horúčavami pokračujú, na juhu môže byť aj 38 stupňov C

Bratislava 22. júla (TASR) - Výstrahy pred horúčavami platia aj v piatok, a to najmä na juhu Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal viaceré výstrahy až do tretieho stupňa takmer pre celé Slovensko.



Až 38 stupňov môže byť počas dňa vo viacerých regiónoch Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ako aj v okrese Michalovce. Do 18.00 h tam platí výstraha tretieho stupňa.



Pre Bratislavský a Trnavský kraj platia prevažne výstrahy druhého stupňa. Teploty môžu v týchto regiónoch dosahovať až 37 stupňov Celzia.



S horúčavami treba rátať aj v Prešovskom a Trenčianskom kraji, prevažne v nich platí výstraha 1. stupňa a teploty môžu dosahovať do 33 stupňov Celzia, v niektorých okresoch aj viac.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že počas horúčav by mali ľudia denne vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín, deťom je potrebné pitie ponúkať. Dôležitý je aj pitný režim u seniorov.



Pobyt na slnku je lepšie obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny, slnečnému žiareniu je najlepšie sa v čase medzi 10.00 až 16.00 h vyhnúť.