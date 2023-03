Bratislava 11. marca (TASR) - Výstrahy pred vetrom platia v noci najmä pre severné okresy Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno do 3.00 h. "Na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, to je silná až mohutná víchrica," uviedol SHMÚ.



Pred vetrom varujú meteorológovia v okresoch Kežmarok, Poprad a Brezno. Výstrahu prvého stupňa vydali do polnoci. Snehové záveje a jazyky sa môžu vyskytnúť v celom Žilinskom kraji, okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Banská Bystrica a Brezno. Výstraha prvého stupňa taktiež platí do polnoci.