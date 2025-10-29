Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Import

VÝSTRAHY pred vetrom: Platia v týchto oblastiach

.
Na snímke veterný rukáv - ukazovateľ smeru vetra. Bratislava, 1. októbra 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Výstrahy platia do štvrtka 22.00 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. októbra (TASR) - Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno platia aj vo štvrtok (30. 10.) výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Varuje, že vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia do štvrtka 22.00 h.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR