VÝSTRAHY pred vetrom: Platia v týchto oblastiach
Výstrahy platia do štvrtka 22.00 h.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno platia aj vo štvrtok (30. 10.) výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Varuje, že vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia do štvrtka 22.00 h.
