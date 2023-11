Vývin aterosklerózy možno ovplyvniť elimináciou fajčenia či stravou

Bratislava 5. novembra (TASR) - Ateroskleróza, alebo kôrnatenie tepien, sa vyvíja pomaly a postupne sa zhoršuje. Jej vývin možno ovplyvniť elimináciou fajčenia, dostatočným pohybom a zdravým stravovaním. Poukázala na to primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Ivana Šoóšová.



"Mechanizmom vzniku aterosklerózy je ukladanie tukových častíc do strany tepny. Tie na nej tvoria povlak, ktorý môže prasknúť, čo vyvolá nasadenie krvných doštičiek na poškodené miesto. Časom sa prietok cez tepny zmenšuje, tepna sa zužuje, až sa môže celkom uzatvoriť," vysvetlila. V dôsledku zúženia tepny sa v nej znižuje prietok krvi a orgán, ktorý zásobuje, nemá dostatok živín a kyslíka na svoju činnosť. Najviac devastujúce je podľa odborníčky poškodenie artérií srdca, mozgu, obličiek a ciev dolných končatín.



Existuje viacero rizikových faktorov aterosklerózy. Medzi neovplyvniteľné patrí genetika, pohlavie a zvyšujúci sa vek. K ovplyvniteľným rizikovým faktorom patrí fajčenie, nedostatok pohybu, spánku, zlé stravovacie návyky, obezita a tiež viaceré iné diagnózy, ako cukrovka, vysoký krvný tlak a porucha metabolizmu tukov.



Pre znižovanie rizika aterosklerózy je podľa Šoóšovej najdôležitejšie eliminovať fajčenie a udržiavať hladinu tukov v krvi v zdravom rozmedzí. "To môžeme ovplyvniť vyváženou stravou a dostatočným pohybom, minimálne 150 (optimálne 300) minút týždenne," vysvetlila.



Strava by mala obsahovať čo najmenej nasýtených mastných kyselín, teda tučné mäso a mäsové výrobky či maslo a viac nenasýtených, ako orechy, semienka alebo ryby. Odporúča sa tiež zvýšiť príjem zeleniny, ovocia a strukovín, či konzumovať celozrnné výrobky a kvalitné chudé mäso. Dôležitý je aj dostatočný pitný režim. "Ak uvedené režimové opatrenia nestačia, na adekvátnu kontrolu hladiny cholesterolu je nevyhnutné užívať lieky," dodala.