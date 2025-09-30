< sekcia Import
Význam a úloha zinku pre zdravie pokožky
Zinok je esenciálnym stopovým prvkom, vyskytuje sa v mnohých enzýmových systémoch, kde plní štrukturálne, katalytické a regulačné funkcie v biológii buniek.
Autor OTS
Bratislava 30. septembra (TASR/OTS) - Zinok zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme, pri integrite pokožky, hojení rán, chuti a čuchu, funkcii štítnej žľazy, raste a vývoji organizmu, neurologickej funkcii a aj pri účinku inzulínu.
Zinok a imunitný systém pokožky
Zinok je účinný pre fungovanie imunitného systému nie len v chladnejšom období respiračných ochorení, ale podporuje aj imunitu - ochranu pokožky pred rôznymi infekciami a zápalmi, ktoré môžu narušiť zdravie a celistvosť pokožky.
Vonkajšia vrstva pokožky je prvou bariérou proti patogénom
Dostatočný príjem zinku pomáha posilniť túto ochrannú funkciu tým, že podporuje aktivitu imunitných buniek. Zdravá pokožka je potom pevná a pružná.
Schopnosťou podpory imunitného systému má zinok v dermatológii veľký význam. Zápalové procesy sú častou príčinou kožných problémov, ako sú rôzne vyrážky, akné, ekzémy a rôzne dermatitídy. Zinok podporuje imunitu pokožky a tým pádom pôsobí aj proti zápalu. Vďaka tomu môže pomôcť v prevencii vzniku zápalových kožných ochorení a urýchliť zotavenie pokožky.
Zinok a kožné vyrážky (akné)
Kožné vyrážky, medzi ktoré patrí aj akné, sú jedným z najbežnejších kožných problémov, ktorý postihuje mladých aj dospelých.
Zinok posilňuje imunitnú reakciu pokožky a tým pomáha bojovať proti baktériám, ktoré môžu akné komplikovať. Tiež zohráva úlohu v procese regulácie tvorby kožného mazu, čo je faktor, ktorý môže prispieť k vzniku akné. Za prítomnosti zinku sa reguluje nadmerná produkcia mazu, póry sa menej upchávajú, čo môže viesť k menšiemu výskytu vyrážok, a následnému zlepšeniu pleti.
Podpora hojenia rán a regenerácia pokožky
Zinok je dôležitý aj pre proces zhoršeného hojenia rán, v prípadoch narušenia celistvosti pokožky poraneniami, ako sú rany, odreniny a popáleniny. Dostatočný príjem tohto stopového prvku urýchľuje regeneráciu buniek a pomáha pri vytváraní novej pokožky, čím podporuje hojenie jaziev. Nedostatočný príjem zinku sa môže prejaviť v zhoršenom hojení rán.
Ako dopĺňať zinok?
Zinok je možné dopĺňať rôznymi spôsobmi. Je prítomný v mnohých potravinách, ako sú mäso, ryby, orechy, semená, strukoviny, mliečne výrobky a celozrnné produkty. Ak je hladina zinku v organizme nedostatočná, dá sa tento dôležitý stopový prvok doplniť pomocou liečivých prípravkov obsahujúcich zinok. Dobrou voľbou sú prípravky s obsahom zinku a organickej zložky, akou je napríklad kyselina orotová.
Zinkorot® - zinok, ktorý lieči.
Zinkorot® je jediný voľnopredajný liek s obsahom zinku a kyseliny orotovej. Každá tableta obsahuje 157,36 mg orotátu zinočnatého, dihydrát (zodpovedá 25 mg zinku).
Liek Zinkorot® sa používa na liečbu nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť jeho dostatočný príjem.
Zinok zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme, pri integrite pokožky, hojení rán, chuti a čuchu, funkcii štítnej žľazy, raste a vývoji organizmu a neurologickej funkcii.
Zinkorot® je voľnopredajný liek s obsahom orotátu zinočnatého, dihydrát, určený na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom, alebo lekárnikom.
Ako dopĺňať zinok?
Zinok je možné dopĺňať rôznymi spôsobmi. Je prítomný v mnohých potravinách, ako sú mäso, ryby, orechy, semená, strukoviny, mliečne výrobky a celozrnné produkty. Ak je hladina zinku v organizme nedostatočná, dá sa tento dôležitý stopový prvok doplniť pomocou liečivých prípravkov obsahujúcich zinok. Dobrou voľbou sú prípravky s obsahom zinku a organickej zložky, akou je napríklad kyselina orotová.
