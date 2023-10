Vzorka z asteroidu Bennu obsahuje vodu a uhlík, potvrdila NASA

Houston 11. októbra (TASR) - Vzorky z asteroidu Bennu obsahujú molekuly vody a uhlíka, čo sú základné stavebné prvky pre vznik života, ako ho poznáme. V stredu to povedal šéf NASA Bill Nelson, TASR informuje podľa agentúry AFP a AP.



Sú to "presne tie druhy materiálu, ktoré sme chceli nájsť," povedal Nelson a dodal, že voda bola vo forme hydratovaných ílových minerálov.



Vzorku z asteroidu Bennu bohatého na uhlík odobrala robotická kozmická sonda NASA Osiris-Rex pred tromi rokmi vo vzdialenosti vyše 96 miliónov kilometrov od Zeme. Koncom septembra kapsula so vzorkou, chránená tepelným štítom a spomalená padákmi, pristála v americkej púšti a previezli ju do laboratórií NASA v štáte Texas na preskúmanie.



Vedci očakávali, že sonda na Zem dopraví oveľa viac vzoriek, ako sa podarilo dvom japonským misiám spred niekoľkých rokov. Stále si však nie sú istí presným množstvom, pretože hlavná komora so vzorkami ešte nebola otvorená, uviedla NASA.



"Ide to pomaly a dôsledne," povedal vedúci vedec misie Dante Lauretta z Arizonskej univerzity.



Čierny prach a častice boli podľa Laurettu rozptýlené okolo vonkajšieho okraja komory. "Toto je už vedecký poklad," povedal.



Bennu pochádza z obdobia vzniku Slnečnej sústavy. Vedci dúfajú, že zo vzoriek sa bude dať zistiť, či mohli asteroidy pred miliardami rokov priniesť na Zem základné stavebné zložky života. Pomôže to tiež porozumieť rizikám pri prípadnej zrážke asteroidov so Zemou.