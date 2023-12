New York 9. decembra (TASR) - Wall Street má za sebou šiesty týždenný nárast po sebe. Širší index S&P 500 v piatok (8. 12.) uzavrel najvyššie v tomto roku. Americké akcie podporili solídne údaje z ekonomiky USA.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 130,49 bodu alebo 0,36 % a uzavrel na 36.247,87 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,41 % na 4604,37 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,45 % na 14.403,97 bodu.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou šiesty ziskový týždeň v rade, pričom pre Dow Jones a S&P 500 je to najdlhšia pozitívna séria od roku 2019. Dow Jones si za uplynulý týždeň polepšil len minimálne, S&P 500 o 0,2 % a Nasdaq o 0,7 %. S&P 500 sa od začiatku roka posilnil už približne o 20 % a a pohybuje sa na najvyššej úrovni od marca 2022.



Novembrová správa o zamestnanosti a údaje z prieskumu Michiganskej univerzity medzi spotrebiteľmi signalizujú, že ekonomika USA zostáva odolná, pričom inflácia sa ochladzuje, čo podporilo nádeje na takzvané mäkké pristátie.



Miera nezamestnanosti v novembri klesla na 3,7 % z 3,9 % v predchádzajúcom mesiaci, pričom ekonómovia počítali so stagnáciou. V ekonomike sa vytvorilo 199.000 nových pracovných miest (po 150.000 v októbri), čo mierne predstihlo očakávania spoločnosti.



Navyše, prieskum Michiganskej univerzity ukázal, že inflačné očakávania v decembri klesli a nálada spotrebiteľov sa zvýšila a je najlepšia od júla.