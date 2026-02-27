Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Import

WHO: Dánsku sa podarilo eliminovať prenos vírusu HIV z matky na dieťa

.
Aplikácia preparátu. Foto: TASR/AP

V Dánsku žije približne 5950 ľudí s vírusom HIV, pričom tehotné ženy tvoria menej ako 0,1 percenta.

Autor TASR
Kodaň 27. februára (TASR) - Dánsko sa stalo vôbec prvou krajinou Európskej únie, ktorej sa podarilo zabrániť prenosu vírusu HIV a syfilisu z matky na dieťa, uviedla v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Eliminácia prenosu HIV a syfilisu z matky na dieťa je pre Dánsko významným úspechom v oblasti verejného zdravia,“ uviedol vo svojom vyhlásení generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Organizácia ďalej uviedla, že Dánsko splnilo požadované ciele v oblasti eliminácie na roky 2021 až 2024 „vrátane nízkych mier prenosu a vysokého pokrytia prenatálnych testovaní a liečby tehotných žien“.

„Eliminácia znamená testovať a liečiť najmenej 95 zo 100 tehotných žien a udržať počet nových infekcií u dojčiat pod hranicou 50 na 100.000 narodených detí,“ uviedol riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

Podľa údajov WHO má Dánsko nízku mieru výskytu HIV a syfilisu u tehotných žien. V Dánsku žije približne 5950 ľudí s vírusom HIV, pričom tehotné ženy tvoria menej ako 0,1 percenta. Vrodený syfilis - prenesený z matky na dieťa - je tiež zriedkavý. V roku 2024 bolo celkovo hlásených 626 prípadov tohto ochorenia, z toho väčšina - 524 - u mužov.

WHO tiež uviedla, že Dánsko je na dobrej ceste k eliminácii prenosu vírusu hepatitídy typu B z matky na dieťa.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu