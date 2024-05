Pandémia covidu skrátila priemernú dĺžku života o dva roky, tvrdí WHO

Ženeva 24. mája (TASR) – Pandémia koronavírusového ochorenia COVID-19 z rokov 2019 až 2021 celosvetovo skrátila priemernú dĺžku života o takmer dva roky a vymazala tak približne desaťročný pokrok v tejto oblasti, oznámila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus uviedol, že výsledky výročnej správy WHO zdôrazňujú dôležitosť rokovaní o celosvetových pandemických protokoloch. Tie prebiehali v Ženeve, v piatok sa však neskončili dohodou. Tedros ich napriek tomu podľa vlastných nepovažuje za neúspech, ale za príležitosť nabrať nové sily na ďalší spoločný postup.



Výročná správa WHO uvádza, že priemerná dĺžka života sa skrátila o 1,8 roka na 71,4 roka, teda na úroveň z roku 2012. Obdobie, ktoré môže človek prežiť v zdraví, sa podľa správy skrátilo o 1,5 roka na 61,9 roka, čo je tiež hodnota ako v roku 2012.



Takéto výsledky predstavujú ešte výraznejší pokles ako v prípade štúdie, ktorú v januári publikoval odborný časopis Lancet a ktorá uvádzala skrátenie priemernej dĺžky života o 1,6 roka. Jej autori označili vplyv pandémie covidu na priemernú dĺžku života za najvážnejší počas uplynulých 50 rokov. Táto štúdia tiež odhadla, že koronavírus spolu s výpadkami zdravotníctva spôsobenými pandémiou spôsobili v rokoch 2020 až 2021 až 15,9 milióna nadmerných úmrtí.



Správa WHO však konštatuje, že priemerná dĺžka života sa nezmenila na celom svete rovnako. V Severnej a Južnej Amerike a v juhovýchodnej Ázii, teda v oblastiach najviac postihnutých pandémiou, klesla o približne tri roky. V západnej časti Tichého oceánu, ktorú pandémia postihla najmenej, sa priemerná dĺžka života skrátila iba o 0,1 roka.