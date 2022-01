WHO: Variant omikron by mohol znamenať koniec pandémie v Európe

Kodaň 23. januára (TASR) - Šírenie vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron by mohlo prispieť k ukončeniu pandémie v Európe. Povedal to v nedeľu riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre európsky región Hans Kluge. Podľa jeho slov však stále potrebná maximálna opatrnosť, keďže nie je možné predpovedať, ako sa vírus bude ďalej vyvíjať.



"Je dosť dobre možné, že (európsky región) smeruje ku konečnej fáze pandémie," povedal Kluge v rozhovore pre agentúru AFP, v ktorom odhadol, že variantom omikron by sa do marca mohlo nakaziť zhruba 60 percent obyvateľov Európy.



Po odznení súčasnej masívnej vlny šírenia omikronu by podľa Hansa Klugeho mohlo nasledovať niekoľkomesačné "pokojné obdobie" vďaka globálnej imunite, ktorú obyvateľstvu zaistí očkovanie a prekonanie ochorenia.



"Preto očakávame, že bude nasledovať obdobie pokoja a COVID-19 by sa mohol vrátiť až pred koncom roka, čo však nemusí znamenať aj návrat pandémie," uviedol Kluge, belgický lekár a expert na verejné zdravie.



Zároveň však v tejto súvislosti vyzval na opatrnosť a miernil optimistické vyhlásenia, podľa ktorých by sa covid mohol čoskoro pretransformovať na zvládnuteľné, trvalo sa vyskytujúce ochorenie podobné sezónnej chrípke.



Zdôraznil pritom, že ďalší vývoj pandémie je ťažké predpovedať vzhľadom na mutačný potenciál nového koronavírusu. "Tento vírus nás už viackrát prekvapil, takže musíme byť veľmi obozretní," varoval Kluge.