WHO: Výskyt cholery vo svete prudko stúpol

Ženeva 24. septembra (TASR) - Počet prípadov cholery sa vlani oproti predošlému roku celosvetovo viac ako zdvojnásobil, oznámila v nedeľu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



V roku 2022 bolo vo svete hlásených približne 470.000 prípadov cholery, kým predchádzajúci rok išlo o 220.000 prípadov. Prípady cholery zaznamenalo celkom 44 krajín, čo je o deväť viac ako predošlý rok. WHO evidovala celkovo 2349 úmrtí.



Rozsiahly výskyt tohto ochorenia zaznamenali v Afganistane, Kamerune, Konžskej demokratickej republike, Malawi, Nigérii, Somálsku a Sýrii.



Aktuálne údaje za rok 2023 podľa WHO naznačujú, že celosvetový nárast počtu prípadov cholery bude pokračovať. V tomto roku zatiaľ nahlásilo výskyt cholery 24 krajín.



Cholera často prepukne po prírodných katastrofách, ako sú zemetrasenia, tajfúny alebo záplavy. Nedávno sa objavili obavy, že by sa nákaza mohla šíriť aj v povodňami postihnutej Líbyi.



Choleru spôsobuje baktéria, ktorá sa zvyčajne prenáša kontaminovanou potravou alebo vodou. Spôsobuje hnačku a zvracanie, pričom môže byť nebezpečná najmä pre malé deti.