WHO žiadala Čínu, aby pokračovala vo zverejňovaní informácií o covide

Peking 15. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) apelovala na Čínu, aby aj ďalej zverejňovala informácie o vlne nákazlivých ochorení COVID-19. Čínska vláda totiž v sobotu oznámila takmer 60.000 úmrtí na covid od začiatku decembra, ale urobila tak až po týždňoch sťažností, že odmieta svetu povedať, čo sa vlastne v súvislosti s infekčnou chorobou v Číne deje. Informácie priniesla v nedeľu tlačová agentúra AP.



Sobotňajšie oznámenie Pekingu bolo vôbec prvým oficiálnym zverejnením počtu úmrtí odvtedy, ako čínska vládnuca komunistická strana v decembri náhle zrušila prísne opatrenia proti covidu, hoci nakazení koronavírusom zaplavovali nemocnice. Toto donútilo WHO a ďalšie vlády naliehavo žiadať informácie o epidemiologickej situácii v Číne, pričom USA, Južná Kórea a ďalšie krajiny zaviedli kontroly návštevníkov prichádzajúcich z Číny.



V sobotu Ťiao Ja-chuej, vedúci čínskeho Úradu lekárskej správy spadajúceho pod Národný zdravotný výbor, oznámil, že Čína zaznamenala od 8. decembra 2022 do 12. januára tohto roku 59.938 úmrtí súvisiacich s covidom. Ide o prvý veľký počet obetí, ktorý čínska vláda zverejnila, odkedy začiatkom decembra uvoľnila spomínané prísne opatrenia.



Z toho 5503 ľudí zomrelo v dôsledku zlyhania dýchania spôsobeného priamo covidom a ďalších 54.435 ľudí zomrelo na iné choroby v spojení s covidom, povedal Ťiao Ja-chuej na tlačovej konferencii v Pekingu.



Tieto údaje sa týkajú iba úmrtí zaznamenaných v zdravotníckych zariadeniach a celkový počet obetí tak bude pravdepodobne vyšší, podotkla agentúra AFP.



"Takéto oznámenie umožňuje lepšie pochopiť epidemiologickú situáciu," napísala vo vyhlásení WHO. Dodala, že generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sa telefonicky rozprával s čínskym ministrom zdravotníctva Ma Siao-wejom.



"WHO Čínu požiadala, aby sa s nami a verejnosťou naďalej delila o tento druh podrobných informácií," uviedla WHO, patriaca pod OSN.