WHO znovu varovala, že koronavírus môže postihnúť aj deti

Kodaň 2. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok znova varovala, že novým koronavírusom sa môžu nakaziť aj deti. Ochoreniu COVID-19 spôsobenému týmto vírusom ich podľahlo niekoľko, pripomenula tlačová agentúra AFP.



"Názor, že COVID-19 postihuje len starších ľudí, je v skutočnosti mylný," povedal šéf európskej pobočky WHO Hans Kluge novinárom počas online brífingu z dánskeho hlavného mesta Kodaň.



Hlásených bolo viacero prípadov nákazy medzi tínedžermi a mladými dospelými, pričom niektorí potrebovali intenzívnu starostlivosť, a aj viacero úmrtí, zdôraznil Kluge.



V Európe je najmladšou obeťou 12-ročné dievča, ktoré zomrelo v Belgicku. V Spojených štátoch zomrelo na nákazu koronavírusom šesťtýždňové bábätko.



Približne desať až 15 percent zistených infikovaných ľudí vo veku do 50 rokov malo mierny až vážny priebeh ochorenia, informovala WHO.



Kluge však poznamenal, že "ľudia, ktorí starnú zdravo, sú menej ohrození".



"Sú aj správy o ľuďoch vo veku nad 100 rokov, ktorých prijali do nemocnice s ochorením COVID-19 a teraz sú už úplne vyliečení," uviedol Kluge.



Európska pobočka WHO oznámila, že v 53 krajinách, ktoré patria do tohto regiónu, je 464.859 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a 30.098 úmrtí.



Približne 80 percent ľudí, ktorí na nákazu koronavírusom zomreli, malo najmenej jednu ďalšiu chorobu, prevažne kardiovaskulárne ochorenie a cukrovku.



Kluge upozornil, že je nanajvýš dôležité, aby "každá veková skupina" rešpektovala hygienické pokyny.



"Nie je to len prejav solidarity s ostatnými, predovšetkým s tými, ktorí môžu byť najvážnejšie postihnutými, ale je to životne dôležité aj pre vaše vlastné zdravie a bezpečie," apeloval.