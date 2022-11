WHO:V dôsledku horúčav zomrelo tento rok v Európe viac ako 15 000 ľudí

Kodaň 7. novembra (TASR) - Najmenej 15.000 ľudí zomrelo tento rok v Európe v dôsledku rekordných horúčav. V pondelok to uviedol riaditeľ regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Na základe doteraz získaných údajov odhadujeme, že v roku 2022 zomrelo (v Európe) v dôsledku horúčav najmenej 15.000 ľudí," povedal Kluge. Počas troch letných mesiacov zomrelo v Španielsku takmer 4000 osôb, viac ako 1000 úmrtí hlásilo Portugalsko, vyše 3200 ľudí zomrelo v Spojenom kráľovstve a približne 4500 obetí zaznamenali v Nemecku.



"Očakáva sa, že tento odhad sa zvýši, keďže nadmerné úmrtia v dôsledku tepla hlási viacero krajín," dodal Kluge.



Obdobie od júna do augusta bolo v Európe dosiaľ najteplejšie od začiatku meteorologických meraní. Mimoriadne vysoké teploty viedli k najhoršiemu suchu, aké postihlo Európu od stredoveku, píše AFP.



Vedci tvrdia, že čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá a prívalové povodne sú výsledkom klimatickej zmeny, ktorú spôsobilo ľudstvo.