WMO: Extrémne horúčavy nás budú trápiť najmenej ďalších 40 rokov

Ženeva 19. júla (TASR) - Vlny horúčav sú čoraz častejšie a tento trend bude pokračovať minimálne do 60. rokov tohto storočia. V utorok to uviedol generálny tajomník Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) Petteri Taalas na tlačovej konferencii v Ženeve so zástupcami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Taalas povedal, že vlny horúčav sa vyskytujú čoraz častejšie a tento trend bude pokračovať bez ohľadu na úspech v úsilí o zmiernenie klimatických zmien. "Vďaka klimatickým zmenám sme začali lámať rekordy... v budúcnosti budú tieto druhy horúčav bežné a uvidíme ešte väčšie extrémy," pokračoval.



Šéf WMO dodal, že vrchol takýchto extrémov nemusí byť dosiahnutý ani v 60. rokoch tohto storočia v prípade, ak sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarí spomaliť rast emisií. Na tomto náraste majú podľa neho najväčší podiel ázijské krajiny.



Vlna horúčav v týchto dňoch zasiahla severozápad Európy, píše AFP. V Británii v utorok po prvý raz v histórii meraní prekročila teplota vzduchu hranicu 40 stupňov Celzia. Takéto počasie bude podľa WMO na severozápade Európy možno až do polovice budúceho týždňa.



Vlani na talianskej Sicílii namerali 48,8 stupňov Celzia, čím bol v Európe prekonaný teplotný rekord z roku 1977, pripomína AFP.



"Toto teplo ohrozí kapacitu a schopnosť nášho tela regulovať našu vnútornú teplotu. A to môže vyústiť do kaskády chorôb, počnúc kŕčmi z horúčavy, vyčerpaním z tepla či úpalom," povedala Maria Neirová zo sekcie životného prostredia WHO.



Pripomenula, že v Európe si horúčavy v roku 2003 vyžiadali viac ako 70.000 ľudských životov.