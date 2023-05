Workshop NOI upozornil na potrebu podpory udržania klinického výskumu

Bratislava 11. mája (TASR) - Na nevyhnutnú podporu na udržanie klinického výskumu upriamil pozornosť workshop, ktorý koncom apríla po prvýkrát usporiadal Národný onkologický inštitút (NOI). Upozornil, že klinické skúšania prinášajú odpovede na vedecké otázky a často prinášajú jediný prístup onkopacientov k inovatívnej liečbe a šancu na zvýšenú liečebnú účinnosť. TASR o tom informovali z NOI.



"Klinický výskum je benefitom nielen pre pacienta a lekára, ale aj pre spoločnosť, lebo zapojením pacienta do klinického skúšania sa šetria verejné financie, keďže jeho liečba počas trvania skúšania je vyňatá z verejného zdravotného poistenia. Slovensko je v počte klinických skúšaní, ako aj nákladov investovaných do výskumu naďalej na chvoste Európy," povedal Michal Mego, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu a prednosta II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu.



Odborníci na workshope upozornili na potrebu koordinácie. "Klinické skúšania vyžadujú dôslednú koordináciu, ktorá nadobúda význam s logisticky náročnejšími klinickými skúšaniami, ktorých je v onkológii väčšina. Preto spolu s odborníkmi dlhodobo apelujeme na význam fungujúcich koordinátorov klinických skúšaní, či celých úsekov klinických skúšaní v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť," zdôraznili riaditeľka NOI Mária Rečková a koordinátorka klinických skúšaní NOI Timea Farkašová.



Inštitút upozornil, že dôležité je tiež prepájanie klinického výskumu s translačným a základným výskumom. Rovnako, že má význam prepájanie centier klinických skúšaní v Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupine nielen v rámci SR, ale aj v medzinárodnom prostredí, keď by mohlo Slovensko vystupovať ako jeden koordinovaný celok centier klinických skúšaní.



V NOI je od januára 2019 zriadený Register onkologických klinických skúšaní s cieľom zlepšiť nábor pacientov. Po náraste v rokoch 2020 až 2021, v uplynulom roku NOI registruje ich výrazný pokles. Inštitút tiež poukázal, že približne 40 percent klinických skúšaní je neúspešných z dôvodu nedostatočného náboru pacientov a viac ako 50 percent pacientov sa ku klinickým skúšaniam nedostane.



Národný onkologický inštitút, ktorý je od augusta 2018 zriadený v Národnom onkologickom ústave, slúži ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma. Na Slovensku ročne pribudne viac ako 30.000 nových prípadov onkologických ochorení a približne 13.000 pacientov ochoreniu podľahne.