Wüstová ako prvá získala individuálne zlato na piatej olympiáde

Peking 8. februára (TASR) - Holandská rýchlokorčuliarka Ireen Wüstová vstúpila pekinským triumfom na 1500 m do olympijskej histórie. Žiaden iný športovec dosiaľ nezískal individuálnu zlatú medailu na piatich OH alebo ZOH. Rekordérka olympijského ľadového oválu rozšírila svoju zbierku už na tucet medailí s bilanciou 6-5-1.



Na 1500 m obhájila Wüstová zlato z Pjongčangu 2018 a na tejto trati si vybojovala už tretí titul, keď sa radovala aj vo Vancouveri 2010. V Turíne 2006 a Soči 2014 nenašla premožiteľku na dvojnásobnej trati. V Pekingu navyše zvíťazila v olympijskom rekorde 1:53,28 minúty. "Olympijský rekord na tejto trati je úžasný, dosiahla som naozaj dobrý čas. Som na seba hrdá, že som v najdôležitejšom momente podala maximum. Neviem, čím to je. Len čo zbadám päť kruhov, odohrá sa niečo magické," povedala Holanďanka pre agentúru AP.



Aj britský veslár Steve Redgrave triumfoval na piatich OH, ale zakaždým bol členom dvoj alebo štvorveslice. "Samozrejme, tento počin znamená veľa, ale ešte si to neuvedomujem. Spýtajte sa ma o desať dní, momentálne sa mi v hlave miešajú emócie," dodala Wüstová, ktorá sa vo veku 35 rokov a 312 dní stala najstaršou olympijskou šampiónkou v rýchlokorčuľovaní. Svoje rozhodnutie ukončiť po ZOH 2022 kariéru nezmenila: "Vek je len číslo, všetko je o tom, ako sa cítite. Nikdy sa nezamýšľam nad tým, že mám 35 rokov. Chcem sa však rozlúčiť na vrchole."