< sekcia Import
YouTube v rámci urovnania žaloby zaplatí Trumpovi 24,5 milióna dolárov
Platforma mu pozastavila účet v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021.
Autor TASR
New York 30. septembra (TASR) - Americká online platforma na zdieľanie videí YouTube súhlasila so zaplatením sumy vo výške 24,5 milióna dolárov v rámci urovnania žaloby, ktorú podal prezident Donald Trump po tom, čo mu platforma pozastavila účet v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021. Uvádza sa to v súdnom dokumente, ktorý zverejnili v pondelok, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
Podľa dokumentov podaných na federálnom súde v Kalifornii bude 22 miliónov dolárov z vyrovnania venovaných fondu Trust for the National Mall a zvyšok pôjde ďalším žalobcom vrátane Americkej konzervatívnej únie.
YouTube, dcérska spoločnosť Google, je tak najnovšou z veľkých technologických firiem, ktorá sa dohodla s Trumpom po tom, čo sa v júli 2021 obrátil na súd.
Významné platformy v tom čase zrušili Trumpove účty z obáv, že bude podporovať ďalšie násilie falošnými tvrdeniami, že volebné podvody spôsobili jeho prehru s jeho nástupcom, bývalým prezidentom Joem Bidenom v roku 2020. Sedemdesiatdeväťročný úradujúci republikánsky prezident zažaloval spoločnosti sociálnych médií a YouTube s tvrdením, že bol neoprávnene cenzurovaný, spresňuje AFP.
V januári tohto roka spoločnosť Meta Platforms súhlasila so zaplatením 25 miliónov dolárov na urovnanie súdneho sporu týkajúceho sa zrušenia Trumpovho účtu na Facebooku v roku 2021. Spoločnosť X, ktorej predsedá americký miliardár Elon Musk, súhlasila s urovnaním podobného súdneho sporu podaného proti jeho spoločnosti - vtedy známej ako Twitter - o desať miliónov dolárov.
V podaní sa uvádza, že dohoda o vyrovnaní nepredstavuje priznanie zodpovednosti. Spoločnosť Google dohodu potvrdila, ale odmietla sa k nej vyjadriť, píše AP.
Zverejnenie dohody prišlo týždeň pred plánovaným súdnym pojednávaním 6. októbra, na ktorom má prípad prerokovať na okresnom súde v Oaklande v Kalifornii.
Sudca pozastavil plán Trumpovej administratívy zrušiť stovky pozícií v USAGM
Sudca federálneho súdu vo Washingtone súhlasil v pondelok s dočasným pozastavením plánu administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa na zrušenie stoviek pracovných miest v Agentúre Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá dohliada na Hlas Ameriky, vládou financovaného vysielateľa založeného na boj proti nacistickej propagande ešte počas druhej svetovej vojny. TASR informuje podľa správy agentúry AP.
Sudca Royce Lamberth rozhodol, že USAGM nemôže s platnosťou od utorka zrealizovať zníženie počtu zamestnancov a zrušiť tak 532 pracovných miest pre štátnych zamestnancov na plný úväzok. Títo pracovníci predstavujú prevažnú väčšinu jej zostávajúcich zamestnancov, pripomína AP.
Kari Lakeová, poverená generálna riaditeľka USAGM, koncom augusta oznámila, že znižovanie počtu pracovných miest nadobudne účinnosť v utorok 30. septembra. Rozhodnutie sudcu však zachováva súčasný stav v agentúre dovtedy, kým nerozhodne o návrhu žalobcov na zablokovanie tohto zredukovania počtu zamestnancov.
Ten istý sudca Lamberth predtým rozhodol, že Trumpova republikánska administratíva musí obnoviť programy Hlasu Ameriky na úroveň zodpovedajúcu jej zákonnému mandátu „slúžiť ako konzistentne spoľahlivý a autoritatívny zdroj správ“. Taktiež zabránil Lakeovej v odvolaní Michaela Abramowitza z funkcie riaditeľa Hlasu Ameriky, dodáva AP.
Podľa dokumentov podaných na federálnom súde v Kalifornii bude 22 miliónov dolárov z vyrovnania venovaných fondu Trust for the National Mall a zvyšok pôjde ďalším žalobcom vrátane Americkej konzervatívnej únie.
YouTube, dcérska spoločnosť Google, je tak najnovšou z veľkých technologických firiem, ktorá sa dohodla s Trumpom po tom, čo sa v júli 2021 obrátil na súd.
Významné platformy v tom čase zrušili Trumpove účty z obáv, že bude podporovať ďalšie násilie falošnými tvrdeniami, že volebné podvody spôsobili jeho prehru s jeho nástupcom, bývalým prezidentom Joem Bidenom v roku 2020. Sedemdesiatdeväťročný úradujúci republikánsky prezident zažaloval spoločnosti sociálnych médií a YouTube s tvrdením, že bol neoprávnene cenzurovaný, spresňuje AFP.
V januári tohto roka spoločnosť Meta Platforms súhlasila so zaplatením 25 miliónov dolárov na urovnanie súdneho sporu týkajúceho sa zrušenia Trumpovho účtu na Facebooku v roku 2021. Spoločnosť X, ktorej predsedá americký miliardár Elon Musk, súhlasila s urovnaním podobného súdneho sporu podaného proti jeho spoločnosti - vtedy známej ako Twitter - o desať miliónov dolárov.
V podaní sa uvádza, že dohoda o vyrovnaní nepredstavuje priznanie zodpovednosti. Spoločnosť Google dohodu potvrdila, ale odmietla sa k nej vyjadriť, píše AP.
Zverejnenie dohody prišlo týždeň pred plánovaným súdnym pojednávaním 6. októbra, na ktorom má prípad prerokovať na okresnom súde v Oaklande v Kalifornii.
Sudca pozastavil plán Trumpovej administratívy zrušiť stovky pozícií v USAGM
Sudca federálneho súdu vo Washingtone súhlasil v pondelok s dočasným pozastavením plánu administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa na zrušenie stoviek pracovných miest v Agentúre Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM), ktorá dohliada na Hlas Ameriky, vládou financovaného vysielateľa založeného na boj proti nacistickej propagande ešte počas druhej svetovej vojny. TASR informuje podľa správy agentúry AP.
Sudca Royce Lamberth rozhodol, že USAGM nemôže s platnosťou od utorka zrealizovať zníženie počtu zamestnancov a zrušiť tak 532 pracovných miest pre štátnych zamestnancov na plný úväzok. Títo pracovníci predstavujú prevažnú väčšinu jej zostávajúcich zamestnancov, pripomína AP.
Kari Lakeová, poverená generálna riaditeľka USAGM, koncom augusta oznámila, že znižovanie počtu pracovných miest nadobudne účinnosť v utorok 30. septembra. Rozhodnutie sudcu však zachováva súčasný stav v agentúre dovtedy, kým nerozhodne o návrhu žalobcov na zablokovanie tohto zredukovania počtu zamestnancov.
Ten istý sudca Lamberth predtým rozhodol, že Trumpova republikánska administratíva musí obnoviť programy Hlasu Ameriky na úroveň zodpovedajúcu jej zákonnému mandátu „slúžiť ako konzistentne spoľahlivý a autoritatívny zdroj správ“. Taktiež zabránil Lakeovej v odvolaní Michaela Abramowitza z funkcie riaditeľa Hlasu Ameriky, dodáva AP.