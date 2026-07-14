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Z Bajkonuru odštartovala k ISS loď s rusko-americkou posádkou
Raketa z nedávno opravenej štartovacej rampy odletela o 19.47 h miestneho času (16.47 h SEČL).
Autor TASR
Bajkonur 14. júla (TASR) - Z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane v utorok odštartovala ruská nosná raketa Sojuz-2.1a, ktorá do vesmíru vynesie kozmickú loď Sojuz MS-29 s trojčlennou posádkou pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Tvoria ju ruskí kozmonauti Piotr Dubrov a Anna Kikinová a americký astronaut Anil Menon. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.
Raketa z nedávno opravenej štartovacej rampy odletela o 19.47 h miestneho času (16.47 h SEČL). Cesta na ISS jej potrvá zhruba tri hodiny a posádka na stanici strávi nasledujúcich osem mesiacov v rámci už 75. rotácie.
Štart rakety si priamo na mieste prezreli aj šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov a riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Išlo o prvú návštevu šéfa NASA na Bajkonure po ôsmich rokoch.
ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. Isaacman sa poďakoval Roskosmosu za úsilie vynaložené pri príprave misie a uviedol, že „komplexná práca vykonaná v priebehu uplynulých mesiacov odzrkadľuje profesionalitu a oddanosť všetkých zúčastnených“.
Astronaut Menon do vesmíru poletí prvýkrát, pričom pre kozmonautov Dubrova a Kikinovú ide o druhý let. Na ISS sa pridajú k trojici astronautov NASA Jessice Meirovej, Jackovi Hathawayovi a Chrisovi Williamsovi, ako aj astronautke Európskej vesmírnej agentúry Sophie Adenotovej a ruským kozmonautom Sergejovi Kud-Sverčkovovi, Sergejovi Mikajevovi a Andrejovi Feďajevovi.
Raketa z nedávno opravenej štartovacej rampy odletela o 19.47 h miestneho času (16.47 h SEČL). Cesta na ISS jej potrvá zhruba tri hodiny a posádka na stanici strávi nasledujúcich osem mesiacov v rámci už 75. rotácie.
Štart rakety si priamo na mieste prezreli aj šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov a riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Išlo o prvú návštevu šéfa NASA na Bajkonure po ôsmich rokoch.
ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. Isaacman sa poďakoval Roskosmosu za úsilie vynaložené pri príprave misie a uviedol, že „komplexná práca vykonaná v priebehu uplynulých mesiacov odzrkadľuje profesionalitu a oddanosť všetkých zúčastnených“.
Astronaut Menon do vesmíru poletí prvýkrát, pričom pre kozmonautov Dubrova a Kikinovú ide o druhý let. Na ISS sa pridajú k trojici astronautov NASA Jessice Meirovej, Jackovi Hathawayovi a Chrisovi Williamsovi, ako aj astronautke Európskej vesmírnej agentúry Sophie Adenotovej a ruským kozmonautom Sergejovi Kud-Sverčkovovi, Sergejovi Mikajevovi a Andrejovi Feďajevovi.