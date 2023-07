Z. JAUROVÁ: Ženy, ktoré majú deti, sú veľmi efektívna pracovná sila

Bratislava 25. júna (Teraz.sk) – Moderná pracovná legislatíva by mala umožniť lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života pre ženy s deťmi, ktoré za takýchto podmienok vedia byť mimoriadne efektívnou pracovnou silou. V TASR TV to povedala členka predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Zora Jaurová.Tvrdí, že slovenský zákonník práce reflektuje ešte podmienky 20. storočia, kedy ľudia väčšinou pracovali buď ako zamestnanci alebo živnostníci. Dnes je podľa nej možných hybridných foriem práce omnoho viac a je možné ich doplniť aj vhodnými sociálnymi politikami.vyhlásila Jaurová.dodala.Progresívne Slovensko by podľa nej chcelo vytvoriť aj zjednodušené možnosti pre malé podnikanie a určitú formu podnikania by chcelo umožniť už od veku 16 rokov.Veľké súkromné firmy podľa Jaurovej dnes už samy od seba riešia otázku rodovej vyváženosti, vrátane zamestnávania žien.konštatuje Jaurová.Okrem pracovných podmienok, ktoré majú ženám umožňovať skĺbiť profesionálny rast s rodinným životom, je podľa nej potrebné podniknúť aj kroky proti mobbingu a sexuálnemu obťažovaniu žien na pracoviskách.Paradoxne väčšia rodová nevyváženosť ako v súkromných firmách je podľa nej vo verejnej správe, čo by Progresívne Slovensko chcelo ovplyvniť úpravou legislatívy.Jaurová otvorene hovorí, že množstvo európskych krajín pozná inštitút kvôt na ženské zastúpenie na kandidátnych listinách. Na Slovensku nie sú, PS sa však podľa nej rozhodlo ísť príkladom a vytvorilo kandidátnu listinu so 76 ženami a 74 mužmi.povedala Jaurová.Otázku ľudských práv považuje za kľúčový pilier politiky svojej strany. Zdôrazňuje, že ľudské práva zďaleka nie sú totožné s právami menšinovými, ľudské práva sú neodňateľné a majú ich všetci ľudia na Slovensku aj vo svete. Na margo sobotného pochodu PRIDE Jaurová povedala, že napríklad registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia sú v demokratických štátoch už štandardom a na Slovensku sa táto otázka zbytočne politizuje.povedala.Schválenie zodpovedajúcej legislatívy by podľa neho tejto menšine pomohlo a ostatným nijako neublížilo.konštatovala Jaurová.Za veľký problém považuje lavínovité šírenie hoaxov a dezinformácií, ktoré umožnil nástup digitálneho veku. Na postupné zvládnutie tohto problému bude podľa nej potrebné posilniť verejnoprávne médiá ako jeden zo zdrojov overených informácií, zvýšiť dôraz na mediálne vzdelávanie na školách, ale dôležitá je podľa nej aj úprava legislatívy, aby bolo možné postihnúť šírenie nepravdivej správy s významným celospoločenským negatívnym dopadom.