Z. Kusá: Ústava môže nadraďovať určité princípy nad iné

Bratislava 30. augusta (TASR) - Aktuálne spoločenské nálady či rozladenia často reagujú na nedostatočnosť či zlyhávanie vykonateľnosti toho, čo ústava deklaruje. Chronickou bolesťou je podľa Zuzany Kusej zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) dostupnosť zdravotnej starostlivosti.



Samotná ústava však môže nadraďovať určité princípy nad iné, čo môže vyvolávať nespokojnosť. Pre TASR to uviedla sociologička. Príkladom podľa jej slov je nadradenie princípu politickej stability nad možnosť priameho zapájania sa občanov do spravovania spoločnosti. "Teda veľmi zložité a náročné podmienky pre referendum," uviedla.



Kusá poznamenala, že úlohou ústav jednotlivých spoločností je definovať ich základné ľudskoprávne hodnoty, organizačné princípy a rozdelenie kompetencií ich spoločenského poriadku a spravovania. "Ústava môže byť dokonale humanistickým textom (čo napríklad v prípade našej ústavy môže vyjadrovať uznanie nadradenosti medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, ak garantujú ľuďom viac práv), no vykonateľnosť jeho obsahu záleží na konkrétnej legislatíve a tiež na zdrojoch a ich prerozdeľovaní," dodala sociologička.