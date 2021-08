Z okresu Stará Ľubovňa postupuje do Bardejova supercelárna búrka

Bratislava 8. augusta (TASR) - Z okresu Stará Ľubovňa postupuje do okresu Bardejov supercelárna búrka, ktorá môže priniesť väčšie krúpy, prívalový dážď a nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



Meteorológovia vydali aj výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy Bardejov, Stará Ľubovňa a Svidník. Výstraha platí do 19.00 h, respektíve do 20.00 h. S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 50 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu. "Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov - stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov," priblížil SHMÚ.



Búrky sa môžu v nedeľu vyskytnúť aj na väčšine Slovenska, výstrahy prvého stupňa predbežne platia do pondelka (9. 8.) do 6.00 h. Bez výstrah je zatiaľ Bratislavský a Trnavský kraj.