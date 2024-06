Z olúpenia seniorky obvinila Košičana, hrozí mu viacročný trest

Košice 14. júna (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 38-ročného Košičana. Podľa vyšetrovania muž okradol v Košiciach 80-ročnú seniorku o kabelku potom, ako si vybrala z bankomatu finančnú hotovosť. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Keďže ide osobu, ktorá sa už v minulosti opakovane dopustila majetkovej i násilnej trestnej činnosti, bol košickým policajným vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil a vo štvrtok (13. 6.) sudca Mestského súdu v Košiciach vzal obvineného Martina do väzby," uviedla. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest za mrežami na sedem až 12 rokov.



Potom, ako si seniorka v sobotu (8. 6.) vybrala peniaze z bankomatu, ju muž sledoval až do miesta jej bydliska. V priestoroch obytného domu jej vytrhol kabelku, a to tak, že seniorka spadla na zem. Pri páde si poranila ruku, chrbát aj oblasť kolien.



Muž ušiel von, na ulici si ho však všimol okoloidúci, ktorý sa za ním rozbehol. Zlodej kabelku pri úteku odhodil. Policajti osobu podozrivú zo spáchania tohto skutku v krátkom čase dolapili a stotožnili.