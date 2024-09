Z územia TANAP-u pochádza nový druh huby určený pre vedu

Vysoké Tatry 4. septembra (TASR) - Z územia Tatranského národného parku (TANAP) pochádza nový druh huby určený pre vedu. Správa TANAP-u na webovej stránke informovala, že cesta za jej opisom sa začala ešte v máji 2017. Objaviť a popísať doposiaľ nepoznanú hubu sa podarilo vedúcemu Odboru vedy a výskumu Správy TANAP-u Marošovi Peigerovi.



"Nenápadná belavá, akoby poprášená, rôsolovitá huba rastúca v malých zhlukoch z ležiaceho mŕtveho kmeňa tisu obyčajného sa už na prvý pohľad voľným okom, ale aj neskôr pri skúmaní pod mikroskopom javila neštandardne. Do roku 2024 sa našla iba v TANAP-e, v pralesoch oblasti Sivého vrchu, Liptovských Tatier a Vysokých Tatier, preto dostala vedecké meno Cerinomyces tatrensis," uviedli ochranári s tým, že okrem tisu ju zaznamenali aj na borovici horskej. Táto nejedlá huba rastie najmä na jar a začiatkom leta, približne od mája až do júla.



"Po dlhých rokoch práce na opise morfológie plodníc, mikroskopických znakov, jej ekológie a zrealizovaní DNA analýz bol v roku 2024 článok publikovaný vo vedeckom časopise Fungal Systematics and Evolution. Autormi opisu sú Adam Polhorský, Maroš Peiger a Pavol Tomka," uzatvára Správa TANAP-u.