Pod vplyvom alkoholu či drog za desať mesiacov jazdilo 14.916 vodičov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Za desať mesiacov tohto roka si sadlo za volant 14.916 vodičov pod vplyvom alkoholu alebo drog. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.



"Od mája do konca októbra sme drogtestami otestovali vyše 4200 vodičov, či nie sú pod vplyvom drog. Zistili sme, že takmer 1400 z nich pod vplyvom drogy za volant sadli," priblížila polícia. Na prítomnosť drog u vodičov využíva aj metódu odberu krvi. Výsledok všetkých testov na drogy je za desať mesiacov tohto roka takmer 2200 vodičov pod ich vplyvom. Pod vplyvom alkoholu jazdilo 12.723 vodičov.



Zisťovanie alkoholu a drog u vodičov je štandardným oprávnením polície pri dopravných nehodách aj pri bežnom dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. "Od mája tohto roku na zisťovanie prítomnosti drog používame už štandardne takzvané drogtesty," poznamenala Hrabovská.



Polícia preto poukázala na to, že pri medializovanej nehode na Kozej ulici v Bratislave, ktorej účastníkom bol aj podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga, využila len svoju právomoc. Testovanie vodičov má podľa policajtov význam a potvrdilo sa to aj v prípade tejto nehody, kde u druhého vodiča namerali zvyškový alkohol.



"V kontrolách preto budeme naďalej pokračovať a využívať svoje oprávnenie zo zákona o cestnej premávke podrobiť vodičov testovaniu na prítomnosť alkoholu či drog," skonštatovala Hrabovská.