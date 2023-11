Za lúpež vstrekovačov a napadnutie hrozí mužovi osemročné väzenie

Bánovce nad Bebravou 28. novembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 49-ročného muža zo zločinu lúpeže. Obvinený mal napadnúť 55-ročného muža a okradnúť ho o vstrekovače do motorových vozidiel. Za tento trestný čin mu hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"S poškodeným mužom sa obvinený stretol po predchádzajúcej telefonickej dohode. Poškodený pre neho vykonal diagnostiku 12 vstrekovačov do motorových vozidiel, za ktoré mu mala byť uhradená suma vo výške 180 eur. Tieto vstrekovače doniesol na dohodnuté miesto uložené v krabici," uviedla Kuzmová.



Obvinený však požadovanú sumu poškodenému podľa nej nechcel zaplatiť, začal mu vulgárne nadávať a vyhrážať sa fyzickým násilím, ak mu krabicu dobrovoľne neodovzdá. "Po tom, ako si poškodený vzal krabicu so vstrekovačmi do ľavej ruky, ho obvinený fyzicky napadol. Udrel ho päsťou do tváre, vykrútil mu pravú ruku v oblasti zápästia a zmocnil sa krabice. Následne nasadol do svojho vozidla a pri pokuse o odjazd poškodeného zachytil spätným zrkadlom," priblížila.



Päťdesiatpäťročnému poškodenému bola útokom spôsobená odrenina a opuch v oblasti tváre, ako i zlomenina pravej ruky v oblasti zápästia. "Muža, ktorý sa mal lúpeže dopustiť, kriminalisti z Bánoviec nad Bebravou v krátkom čase zadržali a umiestnili v cele policajného zaistenia," doplnila Kuzmová.



Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa súd stotožnil. Mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.