Za starostlivosť o seniorov dostali lekárne prestížne ocenenie

Bratislava 19. októbra (OTS) - Ocenenie je udeľované organizáciám, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života seniorov a podporujú filozofiu aktívneho starnutia. Dr. Max si toto uznanie vyslúžil vďaka svojim systematickým aktivitám, ktoré významne prispievajú k zlepšeniu zdravia a pohody seniorov.



„Ocenenie Senior Friendly si úprimne vážime, pretože pre nás znamená uznanie našej dlhodobej snahy o zlepšovanie života tých skôr narodených. Sme presvedčení, že vďaka našim projektom môžeme prispieť k tomu, aby seniori na Slovensku mali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, informáciám a službám, ktoré zvyšujú ich kvalitu života,“ uviedol Marián Jánoš, generálny riaditeľ lekární Dr. Max Slovensko.



Projekt Senior Friendly ocenením vyzdvihuje firmy a organizácie, ktoré sa aktívne angažujú v podpore seniorov a prispievajú k zlepšeniu ich života. Cieľom je podporiť filozofiu aktívneho starnutia, solidaritu medzi generáciami a zmeniť spoločenské postoje voči starším občanom.



„Zdravie je pre seniorov jedna z najvýznamnejších hodnôt, ale aj problémov, preto nás veľmi teší, že sa do súťaže o ocenenie Senior Friendly zapojil taký významný subjekt ako je Dr. Max. Oceňujeme, že prispieva k dostupnosti liekov pre staršiu generáciu, ale aj zlepšovaniu duševného zdravia a takej potrebnej informovanosti seniorov,“ povedal Miloš Nemeček, prezident OZ Bagar a spoluorganizátor projektu a súťaže Senior Friendly.



Podpora neziskového sektora a seniorských zariadení

Významným projektom spoločnosti Dr. Max je podpora seniorov prostredníctvom terapeutických bábik. V spolupráci s občianskym združením Koľko lásky o.z. sieť lekární Dr. Max distribuovala terapeutické bábiky do zariadení pre seniorov po celom Slovensku. Tieto bábiky, ktoré pripomínajú realisticky vyzerajúce novorodeniatka, prispievajú k zlepšeniu emocionálnej pohody starších ľudí. Majú pozitívny vplyv najmä na tých seniorov, ktorí trpia úzkosťami, izoláciou či depresiou, a podporujú ich schopnosť komunikovať so svojím okolím. V roku 2024 sa týmto projektom podporilo 20 zariadení.



Okrem toho najväčšia sieť lekární na Slovensku dlhodobo podporuje zariadenia sociálnych služieb po celej krajine, a to nielen finančne, ale aj formou zdravotníckych pomôcok a ďalších produktov, ktoré zlepšujú kvalitu starostlivosti o seniorov.



Zľavy z doplatkov na lieky

Jedným z kľúčových parametrov pre ocenenie bola aj dlhodobá aktivita v oblasti finančnej podpory skôr narodených. Lekárne Dr. Max poskytujú výrazné zľavy z doplatkov na lieky, čo je ďalší krok smerujúci k zlepšeniu prístupu seniorov k potrebnej liečbe. V roku 2023 spoločnosť poskytla zľavy pre seniorov nad rámec legislatívnych povinností vo výške takmer 3,5 milióna eur. V tomto roku počíta s podobnou sumou na rovnaký účel.. Viac ako 40 % z finančnej podpory išlo pre pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na kardiovaskulárne ochorenia. Poskytnuté zľavy z doplatkov na lieky na lekársky predpis významne zmierňujú finančné zaťaženie spojené s liečbou, čím prispievajú k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre seniorov a k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.



Vzdelávanie seniorov

Jedným z dôvodov, prečo si Dr. Max vyslúžil toto uznanie, je aj spolupráca s portálom Senior.sk, vydávanie vlastného časopisu MAXimum a ďalšími médiami. Spoločnosť pravidelne zverejňuje vzdelávacie články zamerané na dôležité zdravotné témy, ktoré sú relevantné pre seniorov. Cieľom mediálnych spoluprác je zvyšovať informovanosť seniorov o prevencii a starostlivosti o svoje zdravie, a tým prispieť k ich lepšej kvalite života.