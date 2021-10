NA KOLEGU ZAÚTOČIL STOLIČKOU: Muža odsúdili na štyri roky

Trenčín/Bánovce nad Bebravou 4. októbra (TASR) - Trest odňatia slobody na štyri roky dostal muž, ktorý v Bánovciach nad Bebravou napadol stoličkou svojho kolegu v šatni tak, že sa mu zabodla do krku. Mužovi trest vymeral Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Krajský súd v Trenčíne tento rozsudok potvrdil. Odsúdeného muža z pojednávacej miestnosti eskortovali do výkonu trestu odňatia slobody. TASR o tom v pondelok informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



Skutok sa stal ešte vo februári 2019 vo výrobnom závode v Bánovciach nad Bebravou. "Zamestnanci počas nočnej zmeny popíjali tvrdý alkohol a pivo. Po predchádzajúcej vzájomnej bitke a hádke obžalovaný muž fyzicky napadol poškodeného takým spôsobom, že po ňom hodil stoličku, pričom kovová nožička sa poškodenému zapichla v pravej časti krku," opísal Tarabus.



Odsúdený kolegovi podľa neho spôsobil bodnú ranu s priemerom jedného centimetra, poškodený utrpel poranenie priedušnice, ktorá je životne dôležitým orgánom a obmedzený bol na obvyklom spôsobe života 25 dní. "Obžalovaný po skutku privolal silne krvácajúcemu kolegovi rýchlu zdravotnú pomoc, muža následne previezli a hospitalizovali na traumatologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne," doplnil.



Na hlavnom pojednávaní obžalovaný vyhlásil, že je nevinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. "Vypovedal, že v ten deň boli všetci zamestnanci napití, preto nemá ani žiadneho svedka, lebo všetci sa báli vypovedať, aby neboli vyhodení zo zamestnania. Uviedol, že pili do rána, možno do nejakej piatej. Po skutku mu namerali vyše dve promile alkoholu," ozrejmil Tarabus.



Obžalovaný bol podľa neho v minulosti viackrát súdne trestaný a pretože v posledných desiatich rokoch bol vo výkone trestu odňatia slobody za úmyselnú trestnú činnosť, uložený trest bude vykonávať v ústave so stredným stupňom stráženia. "Navyše bude musieť zaplatiť Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni celkom 3964,75 eura ako náhradu škody v súvislosti s nákladmi na liečbu poškodeného a vyplatenými plneniami. Poškodený muž si v trestnom konaní náhradu škody voči obžalovanému neuplatnil," dodal.