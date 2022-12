Zábavná pyrotechnika je pre vtáky nebezpečná,vyvoláva stres i zranenia

Bratislava 30. decembra (TASR) - Používanie zábavnej pyrotechniky je pre voľne žijúce vtáky a iné zvieratá nebezpečné. Spôsobuje im stres, nezriedka i zranenia. Upozornil na to Tomáš Veselovský z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.



Priblížil, že zimujúce vtáky sú často koncentrované v mestách, kde nachádzajú potravu. V noci oddychujú skryté v hustých kríkoch a stromoch medzi budovami. Pri priamom zásahu zábavnou pyrotechnikou im hrozia zranenia. "Taktiež hlučnosť tejto zábavy im vyvoláva obrovský stres. Vtáky môžu byť dezorientované, a tak vystavené ďalším negatívnym vplyvom. Pud im velí rýchlo uniknúť nebezpečenstvu, a tým si zachrániť život. V panike však nevedia, kam sa majú schovať, keď všade naokolo je hluk a svetelné záblesky," zdôraznil s tým, že kŕdle vtákov potom narážajú do okolitých prekážok a vzniknuté zranenia majú často fatálne následky.



"Pri zraneniach voľne žijúcich vtákov a iných zvierat je potrebné im čo najskôr zabezpečiť pobyt v pokojnom, tmavom a teplom mieste. Pri vtákoch je vhodná kartónová krabica s dierkami, vystlaná suchým materiálom. Niektoré jedince len potrebujú čas na upokojenie a po odznení osláv ich stačí vypustiť, odletia samé. Iné môžu mať rôzne zranenia spôsobené nárazmi pri splašenom lete, preto je potrebné zabezpečiť ich veterinárne ošetrenie," dodal. Zábavná pyrotechnika má podľa jeho slov dosah aj na vtáky žijúce mimo mestského prostredia.



"V čase novoročných osláv spojených s ohňostrojmi je výrazne plašené aj vodné vtáctvo. Tisíce vtákov sa uprostred noci dajú do pohybu, aby našli bezpečie. Zbytočne vynakladajú množstvo energie, ktorou cez zimu musia šetriť," doplnil Veselovský. Víta, že niektoré samosprávy upúšťajú od organizovania obecných a mestských ohňostrojov.



Za vhodnú alternatívu nepovažuje ani vypúšťanie lampiónov šťastia. Poukázal na to, že lampión môže spôsobiť požiar alebo inú škodu pri dopade na zem. Namiesto hlučných ohňostrojov odporúča napríklad použitie prskaviek alebo sviečok.