Zabavte sa na príhodách nezbedného kocúra. Novinka Frankie

Bratislava 21. marca (OTS) - Frankie je úsmevné čítanie, miestami poriadne dojímavé a pravdivé. Dokáže zlepšiť náladu, pobavíte sa na láskavom a naivnom rozprávaní Frankieho - a to ani nemusíte mať doma mačku či kocúra. Obľúbite si ho.Richard Gold sa na tento deň starostlivo pripravil. Dnes si vezme život. Slučka mu už visí okolo krku, no vtom zbadá za oknom vychudnutého túlavého kocúra, ako naňho vypliešťa oči. Goldove plány sú zrazu fuč. Kocúr sa k nemu nasťahuje a užíva si všetko, po čom doteraz iba túžil – obrovský televízor, nenormálne pohodlnú posteľ, pravidelnú stravu. Skončí sa bizarný vzťah medzi dvoma outsidermi šťastne? Kocúr Frankie je o tom skalopevne presvedčený.odkazuje vo videu jeden zo spoluautorovSamozrejme, postupne zistíte, čo bolo zámerom autorov - ukázať nám svet trošku z nadhľadu, z inej perspektívy, aby sme si uvedomili, čo je naozajstným zmyslom života. Aké cenné je mať dobrých a verných priateľov. A že nikdy neviete, kedy vám do cesty vojde niekto, kto vám ovplyvní život... Frankie je humorný príbeh o hľadaní chuti do života.Muž, ktorý chce zomrieť. Kocúr, ktorý hľadá domov.Príbeh o nezvyčajnom priateľstve a hľadaní cesty naspäť do života – dojímavý a plný láskavého humoru.Pobavia vás rôzne príhody a situácie, napríklad s veterinárkou, jedlom a teplou posteľou, návšteva Hollywoodu, či nakupovanie v obchode.Frankie (a Gold či veterinárka Anna) sa dotknú viacerých tém a donútia vás zamyslieť sa, zastaviť a možno pozrieť na daný problém aj z iného pohľadu.