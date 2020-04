ZÁBORSKÁ: Veľkonočné sviatky nás môžu povzbudiť, aj keď sme v izolácii

Kresťanská únia

-Otázka pre Annu Záborskú: Kto sú poslanci za Kresťanskú úniu?-

Okrem mňa je to Richard Vašečka, Katarína Hatráková, Ján Szollos a Radovan Marcinčin. Všetci piati sme odborníci v niektorej oblasti. Pán Vašečka sa stal predsedom školského výboru, pán Szollos je členom výboru pre životné prostredie. Pani Hatráková je psychologička, v minulosti pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí a pomáhala odhaľovať nehoráznosti v Čistom dni. Aj preto z ministerstva musela odísť. Je vo výbore pre sociálne veci. Pán Marcinčin prišiel ako náhradník, keď sa stal premiérom Igor Matovič. Je učiteľ a venuje sa aj rómskej problematike.

Bratislava 8. apríla (Teraz.sk) – Ako lekárka považuje Anna Záborská (OĽaNO-NOVA-Kresťanská únia-Zmena zdola) za základ boja s epidémiou nového koronavírusu hygienu a izoláciu aj v čase veľkonočných sviatkov, ako kresťanská politička však považuje za rovnako dôležitú aj podporu rodiny a vzájomnú pomoc ľudí.zaželala divákom v diskusii na Tablet.tv predsedníčka Kresťanskej únie (KÚ).Tráviť najväčšie kresťanské sviatky roka v izolácii môže byť podľa nej aj výzvou.konštatovala Záborská.Internet pritom považuje za technickú pomôcku, ktorá môže v rozumnej miere pomôcť, nie je však všeliekom.povedala.dodala Záborská.V Národnej rade SR je pätica poslancov Kresťanskej únie súčasťou poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola., naznačila Záborská ambície strany, ktorá chce podľa nej obhajovať tradičné kresťanské hodnoty.povedala.Záborská pôsobila od roku 2004 ako europoslankyňa za KDH. Kresťanskí demokrati však prijali princíp, na základe ktorého už Záborská v posledných eurovoľbách kandidovať nemohla.povedala.Medzi voličmi podľa nej bol záujem o to, aby takýto subjekt vznikol a zúčastnil sa nie iba európskych, ale aj parlamentných volieb.spomína Záborská. Začali preto hľadať partnera, s ktorým by sa pred parlamentnými voľbami spojili.spomína Záborská.Kresťanskí demokrati podľa nej prejavili ústretovosť v tom, že boli ochotní zaradiť na svoju kandidátku dvoch konkrétne vymenovaných ľudí z okruhu Kresťanskej únie, podmienkou však bol zánik novej strany.zdôraznila Záborská.V tom čase malo OĽaNO v prieskumoch medzi piatimi až šiestimi percentami.spomína Záborská.Na rozdiel od Progresívneho Slovenska a SPOLU, ktoré vytvorili koalíciu a na postup do parlamentu potrebovali až sedem percent, OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola sa rozhodli neriskovať a ísť na jednotnej kandidátnej listine, ktorej stačilo na postup päť percent.poznamenala Záborská.Hoci sú v poslaneckom klube OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola až štyri subjekty, podľa Záborskej budú vedieť robiť politiku spolu. Základné princípy fungovania si podľa nej s Igorom Matovičom dohodli už v čase, keď rokovali o spolupráci pred parlamentnými voľbami.zdôraznila Anna Záborská.