ZÁBORSKÁ v TV: Z pohrebu kardinála Tomka si ľudia môžu odniesť nádej

Bratislava 16. augusta (Teraz.sk) – Z pohrebu kardinála Jozefa Tomka by si všetci ľudia, veriaci aj neveriaci, mali odniesť nádej, s akou sa on celý život angažoval pri snahe zlepšiť svet okolo seba. V TASR TV to povedala poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽANO-KÚ-NOVA-Zmena zdola).Pripomenula pastoračnú činnosť Jozefa Tomka, ktorý bol šestnásť rokov prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a niekoľko rokov viedol Pápežský komitát pre medzinárodné euricharistické procesy. Počas tejto doby precestoval desiatky krajín.povedala.Kardinál Tomko bol jedným z blízkych spolupracovníkov troch pápežov - Pavla VI., Jána Pavla II. i Benedikta XVI, ale v kontakte s ním bola aj aktuálna hlava cirkvi, pápež František.spomína Záborská. Pápež František kardinála podľa nej privítal slovami, že jeho prítomnosť pripomína, že cirkev je rodina.Sama mala možnosť s kardinálom niekoľkokrát osobne hovoriť.konštatuje Záborská.povedala.spomína poslankyňa.Rozprávali sa o kardinálových cestách do Ázie či Afriky.povedala Záborská.spomína.hovorí Záborská.dodáva.Kardinál Tomko sa zaslúžil o vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Záborská dodáva, že podľa jej názoru prispel aj k tomu, že boli sv. Cyril a Metod vyhlásení za spolupatrónov Európy.Napriek tomu, že väčšinu života prežil v Ríme a rád sa označoval za, podľa Záborskej nikdy neprestal byť Slovákom.povedala.pripomenula Záborská.odpovedá Záborská na otázku, prečo si za miesto svojho posledného odpočinku zvolil Košice a nie Rím.spomína Záborská.Dnešný pohreb kardinála bude podľa nej udalosťou pre tisícky ľudí.uzavrela Záborská.