Začal sa záverečný deň volieb do Európskeho parlamentu

Brusel 9. júna (TASR) - Otvorením volebných miestností sa v nedeľu začal záverečný deň hlasovania v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu. Hlasuje sa vo väčšine členských krajín Európskej únie. Predpokladá sa, že prvé predbežné výsledky budú známe po 23.00 h SELČ. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



V nedeľu sa hlasovanie uskutoční v 21 členských štátoch vrátane Belgicka, Bulharska, Cypru, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska.



Poľsko si volí 53 poslancov EP. Takmer 32.000 volebných miestností tam otvorili o 7.00 h a hlasovanie sa má skončiť o 21.00 h. V krajine je takmer 29 miliónov voličov a pre Poliakov v zahraničí je k dispozícií 299 volebných miestností, píše agentúra PAP.



V Rakúsku si volia 20 europoslancov. Voliť môžu osoby staršie ako 16 rokov, ktoré sú občanmi Rakúska či inej členskej krajiny EÚ. Prvé volebné miestnosti v krajine boli otvorené o 6.00 h, väčšina sa však otvorí až o 7.00 h či 8.00 h, píše agentúra APA.



Hlasovanie vo všetkých rakúskych spolkových krajinách je povolené maximálne do 17.00 h, dodáva APA. V krajine je takmer 6,4 milióna oprávnených voličov.



V Maďarsku, ktoré si volí 21 zákonodarcov, sú volebné miestnosti otvorené od 6.00 h do 19.00 h. Hlasovať bolo možné aj prostredníctvom pošty po registrácii. Zo zahraničia mohli voliť občania, ktorí spĺňajú príslušné podmienky.



Voľby do EP sa začali vo štvrtok hlasovaním v Holandsku, pokračovali v piatok v Írsku a Česku, kde bolo možné voliť dva dni (piatok popoludní a v sobotu). V sobotu sa konali voľby v Lotyšsku, na Malte a na Slovensku, v Taliansku to bol prvý z dvoch volebných dní. V Estónsku mohli voliči svoj hlas odovzdať už od 3. júna.



Výsledok volieb rozhodne o budúcom zložení Európskeho parlamentu a aj o tom, kto bude následne viesť novú Európsku komisiu.



Europarlament uviedol, že okolo 20.30 h SELČ zverejní celoeurópsky exit poll a po 23.00 h SELČ, keď sa zatvoria volebné miestnosti v Taliansku, aj prvé predbežné výsledky, píše DPA.