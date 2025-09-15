Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. september 2025Meniny má Jolana
< sekcia Import

Začalo sa trestné stíhanie pre nedeľňajší výbuch a požiar v Malinove

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - HaZZ v Nitre

Po príchode na miesto hasiči zistili, že horieť začal plastový materiál na pracovnom pulte.

Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s nedeľňajším (14. 9.) výbuchom a následným požiarom v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytovky v Malinove (okres Senec). Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Spresnil, že polícia prijala v nedeľu v čase o 10.15 h na linke 158 oznámenia o explózií v jednej z prevádzok nachádzajúcej sa v obci Malinovo. Trestné stíhanie vedú vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci v súbehu s prečinom všeobecného ohrozenia. „Prípadom sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci,“ doplnil Pecek.

V nedeľu v dopoludňajších hodinách došlo k výbuchu a následnému požiaru v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytovky na Slnečnej ulici v Malinove. Po príchode na miesto hasiči zistili, že horieť začal plastový materiál na pracovnom pulte. Požiar sa podarilo rýchlo lokalizovať a uhasiť pomocou hasiaceho prístroja. V spolupráci s políciou evakuovali obyvateľov bytovky.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek