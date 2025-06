Bratislava 22. júna (TASR) - Záchranári apelujú na ľudí, aby nepodcenili riziká vysokých teplôt. Pozor by si mali dávať najmä seniori, chronicky chorí pacienti či deti. Prevenciou je vyhýbanie sa dlhodobému pobytu na priamom slnku. TASR o tom informovala špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Alexandra Gállová.



Záchranári upozornili, že dlhodobé vystavenie sa extrémnemu teplu môže spôsobiť úpal, príznaky môžu byť podľa nich rôzne. Výnimkou nie sú bolesti hlavy, nevoľnosť či zmätenosť. „Pri podozrení na úpal môžeme osobu ochladzovať vlažnou vodou, no nikdy nie ľadovou, pretože by to mohol byť príliš veľký šok pre organizmus,“ priblížil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Keďže úpal môže ohroziť život človeka, pri poruche vedomia je podľa jeho slov nevyhnutné okamžite vyhľadať odbornú pomoc.



Ako spresnili záchranári, prevenciou je vyhýbať sa dlhodobému pobytu na priamom slnku, pravidelne sa hydratovať a používať ochranu hlavy. Obzvlášť opatrné by mali byť rizikové skupiny. „Rok čo rok pribúdajú najmä kolapsy z tepla. Takisto stúpa počet výjazdov k pacientom s infarktom myokardu či náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ skonštatovala hlavná záchranárka Diana Mikešová. Dodala, že základom je pravidelne piť, ideálne čistú vodu, a vyhýbať sa sladkým nápojom a alkoholu. Odporúča tiež siahať po ľahších jedlách a obmedziť príjem mastných či ťažkých pokrmov.