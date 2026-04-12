Záchranári: Častým úrazom v záhrade sú pády, zranenia netreba podceniť
Opatrnosť je podľa záchranárov namieste aj pri práci s pôdou.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Častým úrazom pri práci v jarnej záhrade sú pády z výšky, napríklad pri orezávaní konárov na ovocných stromoch. Upozornila na to záchranná zdravotná služba ZaMED. Zároveň radí nepodceňovať ani drobné poranenia, napríklad pri práci s pôdou či zasiahnutí očí nečistotami.
„Chybou je, ak si človek postaví rebrík na nerovný terén, prípadne do mäkkej pôdy. K pádu potom môže dôjsť veľmi ľahko,“ priblížil hlavný záchranár záchrannej zdravotnej služby ZaMED Roland Laca. Poznamenal, že pri páde na trávu alebo zeminu náraz zvyčajne nie je tvrdý a nemusí spôsobiť vážnejšie poranenia.
Spozornieť však treba podľa neho pri udretí do hlavy. „Rozsah zranení závisí od výšky pádu a od toho, kto spadol. Napríklad pri starších pacientoch sú zlomeniny a iné ťažkosti pravdepodobnejšie,“ ozrejmil Laca.
Po páde z výšky záchranári odporúčajú ostať vždy ležať na zemi a následne začať so samovyšetrením. „Skontrolujte, či vás nebolí hlava alebo iná časť tela, či sa vám ľahko dýcha a aj to, či ste schopní postaviť sa. Keď sa pomaly zodvihnete zo zeme, postupne si prehliadnite celé telo s dôrazom na tie časti, na ktoré ste spadli,“ vysvetlil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna.
Pády sú podľa Brnu mimoriadne nebezpečné vtedy, ak človek súčasne používa elektrické záhradné nástroje, napríklad nožnice či motorovú pílu. Nastať vtedy môžu veľmi závažné poranenia, ako amputácia prstov alebo končatín. V prípade, že dôjde ku krvácajúcemu poraneniu, záchranár odporúča okamžite začať silno tlačiť na ranu. „Ak máte k dispozícii lekárničku, rozhodne ju použite a zaviažte ranu pevným obväzom, aby ste krvácanie zastavili. Pri nekontrolovateľnom krvácaní privolajte odbornú pomoc na čísle 155 a na ranu ďalej tlačte,“ objasnil.
Záchranári zdôraznili, že pri vykonávaní rizikovej činnosti v záhrade by sa mala vždy pri človeku nachádzať aspoň jedna ďalšia dospelá osoba. „Pri práci si tak môžete navzájom asistovať, striedať sa,“ objasnil Laca. Odporúča taktiež ochranné pomôcky, ako pevnú obuv či ochranné okuliare. „Pri aktivite na strome či rebríku tiež odporúčam nasadiť si na hlavu prilbu, aby sa predišlo zraneniam po možnom páde,“ vysvetlil.
Odborníci upozorňujú, že pozornosť si treba dávať aj na oči, do ktorých sa môže dostať prach či väčšie nečistoty. „Vo väčšine takýchto úrazov stačí postihnuté oko vypláchnuť tečúcou vodou. Vyplachujte ho od spojivky smerom k vonkajšiemu okraju, až kým ho nevyčistíte. Bolesť väčšinou spontánne ustúpi,“ uviedol Brna.
Opatrnosť je podľa záchranárov namieste aj pri práci s pôdou. Pri porušení celistvosti kože sa totiž do tela môže dostať baktéria spôsobujúca tetanus. „Keď sa v záhrade poškriabete či porežete pri kontakte s pôdou, dôležité je si tieto rany vyčistiť a vydezinfikovať. Hlbšie rany vám musia ošetriť v nemocnici,“ ozrejmil Laca. Doplnil, že nemocničné ošetrenie je nevyhnutné najmä pri poraneniach spôsobených zhrdzaveným kovom.
