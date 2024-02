Záchranári: Pri horúčke u detí pomôžu bežne dostupné lieky či obklady

Bratislava 24. februára (TASR) - Horúčku u detí možno doma znížiť bežne dostupnými liekmi, sprchou či zábalmi. Dôležité je takisto dieťa čo najviac hydratovať. Vyplýva to z odporúčaní Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré zverejnilo vo videu na sociálnej sieti.



Marija Vizi z Krajského operačného strediska ZZS v Bratislave podotkla, že operátori aktuálne evidujú množstvo telefonátov od rodičov, ktorí potrebujú poradiť, ako deťom doma znížiť teplotu. Pripomenula, že v prvom rade je dôležité nechať dieťa vyšetriť u pediatra a postupovať podľa jeho pokynov.



Na zníženie teploty u detí odporúča používať bežne dostupné antipyretiká. "Pokiaľ teda dieťa na ne nemá alergiu alebo iný problém, pre ktorý by ich nemohlo užiť," upozornila Vizi. Radí takisto dieťa chladiť prostredníctvom sprchy či obkladov. Dbať treba aj na to, aby bolo dostatočne hydratované. "Pokiaľ dieťa bude dehydrované, tak sa problém len prehĺbi," vysvetlila. Ak sa u detí objaví náhla strata tekutín v podobe hnačiek či zvracania, je podľa odborníčky potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.